وزير الصحة أمام "النواب": التشاور والتعاون طريقنا لنجاح المنظومة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن التشاور والتعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاح على أرض الواقع، مشددًا على أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من أي تطوير حقيقي في القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة، في كلمته مع بدء جلسة الاستماع بلجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن التعاون مع البرلمان يُعد أمرًا بالغ الأهمية، موضحًا: نحن نؤمن بأن العمل المشترك والتنسيق الدائم ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ونحن مستفيدون من هذا التعاون كما يستفيد المواطن.

وأكد "عبدالغفار"، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الشؤون الصحية، مشيرًا إلى أنها تضطلع بمسؤولية كبيرة في خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة نحو توفير خدمة صحية أفضل، قائلًا: نحن معًا نعمل لهدف واحد، وهو الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يليق بالمواطن المصري.

وشدد وزير الصحة، على أن هناك طرقًا مشروعة وواضحة للتعامل مع أي تقصير قد يظهر في بعض الجوانب الصحية، مؤكدًا الاستعداد الكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية والمؤسسية، بما يحقق الانضباط ويضمن جودة الأداء.

وأضاف أن الحفاظ على أجواء الود والاحترام المتبادل بين الحكومة والبرلمان يمثل أساسًا لإنجاح العمل المشترك، مؤكدًا تقديره الكامل لأعضاء مجلس النواب ودورهم الرقابي والتشريعي.

