كتب- محمد جعفر:

كشف النائب الإيراني محمود نبويان تفاصيل رسالة قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّهها إلى طهران قبيل انطلاق المفاوضات النووية التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط.

وقال نبويان، في حديث تلفزيوني بثّته وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، إن ترامب اقترح تنفيذ هجوم عسكري محدود ضد إيران، على أن ترد عليه طهران بشكل محسوب، موضحًا أن الرسالة تضمنت عرضًا مباشرًا مفاده: "دعوني أضرب موقعين داخل إيران، وأنتم تقومون بالرد".

وأوضح النائب الإيراني أن الرد الإيراني كان حاسمًا، مؤكدًا أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي بأنه في حال ارتكاب أي خطأ عسكري، فإن الرد سيشمل قتل "ثلاثة أو أربعة آلاف" من القوات الأمريكية، مضيفًا أن السلطات الإيرانية كلّفت وزير الخارجية عباس عراقجي بإبلاغ دول المنطقة بأن إيران ستستهدف جميع القواعد الأمريكية في حال تعرضها لأي هجوم.

وفي السياق ذاته، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، في تصريح صحفي أمس السبت، أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إذا تعرضت لهجوم من القوات الأمريكية التي جرى حشدها في المنطقة، مشددًا على أن ذلك لا يُعد استهدافًا للدول المضيفة لتلك القواعد.

في المقابل، بعث المبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بما وُصف بـ"رسالة قوة" إلى إيران عقب مفاوضات مسقط، وذلك من خلال زيارتهما لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في الخليج، والتي تُعد رأس حربة محتملة لأي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران.