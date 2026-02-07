مقترح باستخدام السكة الحديد في نقل المخلفات من القليوبية إلى مجمع العاشر

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية 2026، اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية على مدار يومين (7 و8 فبراير) بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وفود من 28 دولة أفريقية.

عقدت الفعالية بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء منهم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

ويعقد اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى هذا العام تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، ويتضمن مناقشة ثلاثة محاور رئيسية:

1- استقلال القضاء الدستوري لإحداث توازن بين السلطات الثلاث في مجال أعمال الرقابة الدستورية.

2- التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

3- حدود اختصاص القضاء الدستوري.

وفي كلمته، أعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، مؤكدًا أن دعم القيادات السياسية في مختلف الدول الأفريقية يعكس التعاون المثمر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

