إعلان

وزير الشؤون النيابية يحضر اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا

كتب : نشأت حمدي

03:17 م 07/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير الشؤون النيابية يحضر اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير الشؤون النيابية يحضر اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا (1)
  • عرض 4 صورة
    وزير الشؤون النيابية يحضر اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية 2026، اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية على مدار يومين (7 و8 فبراير) بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وفود من 28 دولة أفريقية.

عقدت الفعالية بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء منهم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

ويعقد اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى هذا العام تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، ويتضمن مناقشة ثلاثة محاور رئيسية:

1- استقلال القضاء الدستوري لإحداث توازن بين السلطات الثلاث في مجال أعمال الرقابة الدستورية.

2- التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

3- حدود اختصاص القضاء الدستوري.

وفي كلمته، أعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، مؤكدًا أن دعم القيادات السياسية في مختلف الدول الأفريقية يعكس التعاون المثمر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا المجالس الدستورية الأفريقية 2026 المحكمة الدستورية العليا المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عزومة كهربا وشايف إنه مظلوم".. القصة الكاملة لأزمة تصريحات صالح جمعة وإمام
رياضة محلية

"عزومة كهربا وشايف إنه مظلوم".. القصة الكاملة لأزمة تصريحات صالح جمعة وإمام
فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
أخبار مصر

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
زووم

فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه