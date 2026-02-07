كامل الوزير: فتح جزء من الدائري الإقليمي قبل رمضان 2026

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، بحضور اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، والدكتور عبدالرحمن الباز، مساعد الوزير لمتابعة المشروعات، واللواء طارق عبدالجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق، ورؤساء الشركات المنفذة.

تابع الوزير، خلال هذه المسافة، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس حتى تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية، تأمينًا لسلامة مستخدمي الطريق.

ووجّه الوزير، بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق، وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها وأماكن التحويلات، والاهتمام بأعمال النيوجرسي لفصل الحركة بالاتجاهين، وغلق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الخروج أو الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية أو السكنية، وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة وأماكن العمل.

كما شدد على التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات، سواء على هذا الطريق أو كافة طرق الجمهورية، سواء في أماكن الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم، وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والالتزام بقواعد المرور، بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية.

ووجه كذلك بالتنسيق مع المرور لتوعية ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة، واجتياز تحليل المخدرات، والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

كما تم التأكيد على انعقاد لجنة مشكلة من المختصين من كل من وزارة النقل والإدارة العامة للمرور والشركات المنفذة، الأربعاء المقبل، للتصديق على المسافة التي سيتم فتحها أمام حركة المرور قبل بداية شهر رمضان المبارك، تيسيرًا على مستخدمي الطريق.

جدير بالذكر أن الطريق الدائري الإقليمي مفتوح حاليًا من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، والذي لم يُغلق لتكون الحركة مفتوحة في الاتجاهين من تقاطع الإقليمي مع طريق القاهرة - السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي، ومغلق مؤقتًا للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يجرى تنفيذ خطة زمنية مضغوطة لنهو الطريق بالكامل بطول كم على قطاعات مختلفة، على أن تكون أولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة – السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها بطول 152 كم، مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى.

كما يتم تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع محور الضبعة، لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية، تأمينًا لسلامة مستخدمي الطريق.

