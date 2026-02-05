إعلان

التنمية المحلية: 7823 منفذًا لتوفير السلع بأسعار مخفضة في رمضان

كتب : حسن مرسي

07:20 م 05/02/2026

خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك تسير على قدم وساق، مُؤكِّدًا أن محور التركيز ينصب على ضمان إتاحة وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم بالفعل تجهيز وتشغيل 7823 منفذًا ومعرضًا على مستوى المحافظات لبيع السلع الغذائية، مع التأكيد على الإعلان الواضح عن الأسعار وزيادة أعداد هذه المنافذ بالتزامن مع حلول الشهر الكريم.

وتابع أن عنصر الرقابة يحظى بأولوية قصوى لضبط السوق، حيث تنفذ مديريات التموين حملات تفتيشية يومية تشمل المحال والمطاعم والمخابز، للتأكد من التزامها بالإعلان عن الأسعار وضبط أي مخالفات، فضلًا عن مراقبة صلاحية المنتجات وضمان توافر رغيف الخبز المدعم.

وأكد مساعد الوزيرة، أن التنسيق جارٍ على قدم وساق مع المحافظين لتوفير جميع الاحتياجات، سواء الحصص التموينية أو البترولية، مُشيرًا إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ يعمل على مدار الساعة ومرتبط بجميع مراكز المحافظات لمتابعة الموقف أولًا بأول، خاصة في ظل الظروف الجوية المتغيرة.

ولفت إلى أن هذه الجهود تتم عبر شراكة استراتيجية واسعة تشمل الوزارات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، لضمان تغطية جميع المناطق، مؤكدًا أن الاستعدادات تتعدى توفير السلع لتشمل أيضًا تأمين المساجد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها وتكثيف أعمال النظافة، لضمان استقبال شهر رمضان في أفضل صورة ممكنة.

