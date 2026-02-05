تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري

التقى مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تلقى منه التقرير النهائي لتوصيات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري؛ تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهد المبذول من أعضاء اللجنة، والمناقشات الثرية في اللجان الثماني الفرعية، وحرص الأعضاء على الالتزام بالحضور، والمشاركة في المناقشات وإبداء الآراء وطرح الرؤى وتقديم المقترحات.

وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام بمخرجات وتوصيات هذه اللجنة المهمة، التي كلف بتشكيلها الرئيس، وتضم عددا من الرموز الإعلامية المتنوعة، والتي عملت على مدار الفترة الماضية بهدف الوصول إلى رؤى ومقترحات تسهم في تطوير الإعلام المصري، وتعزيز مكانته وتأثيره.

بدوره، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، أنه بالتوصل لهذا التقرير النهائي، تكون لجنة تطوير الإعلام المصري قد استوفت مهمتها، بعد أكثر من 175 ساعة عمل، شهدت استعراض العديد من أوراق العمل، مشيرًا إلى التزام جميع أعضاء اللجان الفرعية الثماني بالتكليف المُحدد لهذه اللجنة، سواء ما يتعلق بتشخيص حالة الإعلام المصري حاليًا، وتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي يعيشها، وكذا طرح الحلول والرؤى الخاصة بهذا الملف.

كما استعرض المهندس خالد عبدالعزيز، تفاصيل سلسلة الاجتماعات واللجان الفرعية، منذ تشكيل اللجنة في 5 أكتوبر 2025 بقرار من رئيس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات، بما يضمن مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، ويمكنه من أداء رسالته عبر خبرات إعلامية وطنية مهنية متخصصة قادرة على حمل هذه الرسالة، وخاصة دورها في بناء الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير النهائي للجنة تم إعداده في صورة توصيات قابلة للتنفيذ، حيث تم تقسيم أعضاء اللجنة الرئيسية البالغ عددهم 66 عضوًا برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ثماني لجان فرعية، انطلاقًا من أهمية مجموعات العمل المركزة في توليد أفكار نوعية وقيم مضافة نتيجة مناقشات مستفيضة.

وعرض المهندس خالد عبدالعزيز، أبرز ما تضمنه التقرير النهائي من مقترحات ومحددات تستهدف تطوير المنظومة الإعلامية المصرية بمختلف قطاعاتها، والتي تتضمن العمل على تطوير المحتوى والسياسات الإعلامية التي تسهم في توفير محتوى أفضل، وكذا كيفية توفير بيئة جيدة للعاملين في الحقل الإعلامي بوجه عام، بالإضافة إلى التحلي بأدوات الحداثة واللحاق بالركب، ليس فقط من خلال التقنيات الرقمية وإنما بتحديث العلاقة مع الجمهور عبر احترام عقله، وتقديم محتوى حديث يُثري وعيه، ويُعزز مناعته الفكرية، إلى جانب تعزيز تنافسية الإعلام المصري إقليميًا وعالميًا.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

وزير الري يستعرض مقترحات تطوير مراكز التنبؤ بالفيضان في أعالى النيل

السياحة تطالب الشركات بتوجيه الحجاج لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية