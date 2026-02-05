صور.. تغيير اللوحات الإرشادية بمحطة مترو الشهداء.. وتعميمها تباعًا

حريق بمستشفى عين شمس العام.. الصحة تصدر بيانًا بالتفاصيل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من عملية تغيير وتطوير ورفع كفاءة اللوحات الإرشادية بالكامل داخل محطة الشهداء باعتبارها إحدى أهم المحطات المحورية بشبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

شملت هذه المرحلة تغيير وتركيب اللوحات الإرشادية وتضمينها عدةرسائل جديدة بشكل يتناسب مع الهوية البصرية لمحطة الشهداء وتتضمن 17 رسالة توعوية متنوعة موجهة لجمهور الركاب وتهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل لمرفق مترو أنفاق القاهرة الكبرى بالخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي LRT والمونوريل ومنها

- الإعلان عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشكاوى والاستفسارات والاقتراحات.

- نشر خرائط محطات الخطوط الثلاثة.

- الإعلان عن خدمة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي بالمحطات.

- تأكيد الحفاظ على النظافة العامة داخل المحطات والقطارات.

- التأكيد على مراجعة سعر ولون التذكرة جيدًا قبل البدء في استخدامها.

- تأكيد عدم الشراء من الباعة الجائلين أو التعاطف مع المتسولين للقضاء على تلك الظاهرة السلبية.

- تأكيد التعاون مع كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

- نشر لائحة الغرامات بكافة أنواعها باللغتين العربية والإنجليزية والأشياء الممنوع اصطحابها أثناء الرحلة.

- نشر عدة تنويهات أخرى تسهم في تحسين الخدمة وتعزيز الانضباط داخل المرفق.

وأكدت الشركة، أن هذه المرحلة هي الأولى ضمن مشروع وخطة شاملة لتطوير منظومة اللوحات الإرشادية داخل جميع المحطات، وتم البدء بمحطة الشهداء لتكون محطة نموذجية، وستشمل باقي المحطات بالخط الأول والثاني تباعًا بما يضمن تعزيز التواصل مع جمهور الركاب.

