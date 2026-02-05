"بعد أيام من ضمه".. بنزيما يقود تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن

نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم الخميس، صورًا جديدة من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وملعب المران استعداداً لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 8 فبراير ، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة.