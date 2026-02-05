مباريات الأمس
"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)

كتب : محمد الميموني

08:47 م 05/02/2026 تعديل في 08:48 م
    محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري
    محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري

نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم الخميس، صورًا جديدة من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وملعب المران استعداداً لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 8 فبراير ، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة.

محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي محمد صلاح لاعب ليفربول مباراة ليفربول ومانشستر سيتي موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي

