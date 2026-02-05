إعلان

بالصور.. محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب بـ6 أكتوبر

كتب : محمد أبو بكر

08:37 م 05/02/2026
    محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب (8)
    محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب (6)
    محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب (4)
    محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب (5)
    محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب (3)
    محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب (1)
    محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق مصنع أخشاب (2)

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء الخميس، ميدانيًا أعمال إطفاء حريق اندلع داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على جهود التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأوضح المحافظ، وفق بيان، أنه فور تلقي البلاغ تم الدفع بعدد 9 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية للتعامل السريع مع الحريق ومحاصرته، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وأكد "النجار" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية تبذل أقصى جهودها للسيطرة على الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وضمان سلامة العاملين والمواطنين.

وكلف المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتبريد، وبدء أعمال الفحص والمعاينة لتحديد أسباب الحريق.

