محافظ القاهرة يستقبل وفد المجلس الحضري لمدينة سيول

استقبل د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفد المجلس الحضري لمدينة سيول بكوريا الجنوبية برئاسة هو جونج تشوي، رئيسة المجلس الذي يزور القاهرة حاليًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة، وسيول.

شهد اللقاء نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة، والمجلس الحضري لمدينة سيول.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية اللقاء كامتداد لمسار طويل من الصداقة والتعاون البنّاء بين القاهرة ومدينة سيول، وبين الشعبين المصري والكوري، حيث تأتي زيارة الوفد في توقيت بالغ الدلالة، إذ تتزامن مع الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية-الكورية في أعقاب الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر في أواخر شهر نوفمبر الماضي، والتي أسهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدت وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها التنمية الحضرية وبناء القدرات البشرية.

وتابع: شهدت العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وكوريا الجنوبية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ، تجلّى في تنامي حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 1.6 مليار دولار، إلى جانب توسّع الاستثمارات الكورية في السوق المصرية، خاصة في مجالات التصنيع، والإلكترونيات، والنقل، عبر شركات كبرى مثل سامسونج وإل ـ جي وهيونداي، كما تعزز التعاون في مشروعات البنية التحتية، ولا سيما تطوير منظومة النقل الحضري من خلال تمويل وتوريد عربات مترو الأنفاق، فضلًا عن برامج التدريب الفني، والتحول الرقمي، ونقل التكنولوجيا.

كما تم الاتفاق على تعميق الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، بما يحقق أثرًا إيجابيًا مباشرًا على التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، ودعم رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مدينة القاهرة وسيول ترتبطان بعلاقات راسخة تمتد لعقود، تجسدت في اتفاقية التآخي الموقعة عام 1997، وبروتوكول التعاون عام 1999، ثم اتفاقية التدريب المهني للشباب عام 2010، وهي اتفاقيات لم تكن مجرد أطر رسمية، بل أسست لشراكة عملية مستمرة قائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والاستثمار في الإنسان.

وأشار محافظ القاهرة، إلى تجربة قيمة ومتميزة لعلاقات التعاون بين القاهرة وسيول على المستوى الأكاديمي والمهني، والتي تجسدت في برامج المنح الدراسية والتدريبية التي قدمتها حكومة مدينة سيول، فقد حظيت مدينة القاهرة بفرص متميزة من خلال مشاركة كوادرها الشابة والواعدة في هذه البرامج، حيث أتيحت لهم فرصة الدراسة والتدريب في (جامعة سيول) بكلية المدرسة الدولية لعلوم العمران، ضمن برنامج ماجستير إدارة وتخطيط العمران خلال الفترة منذ عام 2013 وحتى 2015.

وقد شملت هذه التجربة المتميزة دراسة كافة جوانب إدارة العمران في المدن الكبرى، مع التركيز على مجالات التخطيط العمراني، والنقل والمواصلات، والبنية التحتية، والإدارة المالية للمدن، وتصميم المدن، وسياسات الإسكان والأراضي، والنمو العمراني، وتغير المناخ وتأثيراته على البيئة الحضرية.

كما تضمنت التجربة زيارات ميدانية لمشروعات تطوير المناطق التاريخية، والحفاظ على التراث العمراني، والمدن الجديدة والمدن الذكية، ما مكّن المشاركين من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحضرية، مشيرًا إلى أن مدينة القاهرة تضم تاريخاً يمتد إلى ما يقرب من 1057 عاما، ونسيجًا تراثيًا معماريًا متميزًا يجمع بين الأصالة والحداثة والتطور.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة شاركت على مدى سنوات عديدة في إرسال طلاب وخريجي كليات الهندسة (بمعدل 2 طالب كل عام) إلى العاصمة سيول، للحصول على منح في التدريب المهني، مدة كل منحة عام كامل، وذلك على مدار العديد من السنوات، وذلك بالتنسيق مع المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، آملا أن تتيح سيول زيادة في المنح المقدمة لمحافظة القاهرة، خاصة في برامج و مجالات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في تطوير الإدارة المحلية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مدينة القاهرة تعد اليوم واحدة من أكبر وأهم المدن في المنطقة، حيث يقطنها أكثر من 11 مليون نسمة، وتنقسم إداريًا إلى 38 حيًا، وهو ما يضعها أمام تحديات حضرية وتنموية كبيرة، تتطلب حلولًا مبتكرة ورؤى طويلة المدى، كما تتطلب التخطيط المستمر لمعالجة التكدس المروري، وهو ما جعل القيادة السياسية تسعى من خلال عمليات التطوير داخل القاهرة نحو التوسع الأفقي وإنشاء المدن الجديدة، مع تفريغ وسط المدينة من الجهات والهيئات الحكومية والوزارات ونقلها إلى العاصمة الجديدة.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه خلال السنوات الـ10 الأخيرة، شهدت القاهرة تحولًا جذريًا في مسار التنمية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحديث الشامل وبناء الجمهورية الجديدة، حيث أُطلقت مشروعات قومية كبرى لتطوير البنية التحتية، وتحديث شبكات الطرق والكباري، والتوسع في منظومة النقل الجماعي الحديث، إلى جانب تنفيذ برامج طموحة لتطوير المناطق غير المخططة.

وأكد محافظ القاهرة: نتطلع إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في مدينتينا، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وكذلك التوسع في برنامج الحفاظ على التراث وتخطيط المدن.

وأعرب محافظ القاهرة، عن ثقته في أن يسفر هذا الاجتماع عن رؤى ومبادرات عملية جديدة بين القاهرة وسيول، تُسهم في تعميق أواصر الصداقة والتفاهم بين بين الجانبين.

من جانبها، أكدت هو جونج تشوي، سعادتها بالتواجد بالقاهرة، مشيرة إلى أن مجلس مدينة سيول يسعى إلى تعزيز التعاون بين القاهرة وسيول.

وأشارت هو جونج تشوي، إلى أن اجتماع اليوم فرصة مهمة لإعادة التواصل ووضع أساس جديد لعلاقة متينة بين سيول والقاهرة خاصة في مجالات السياسات الحضرية، وبناء القدرات الإدارية، والنقل العام، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والتحول الرقمي في الإدارة.

وأعربت عن أملها في أن يشكل اجتماع اليوم بداية جديدة ومثمرة لعلاقة قوية بين سيول والقاهرة، وتطلعها إلى استمرار التعاون الوثيق بين المدينتين في المستقبل.

