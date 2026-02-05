إعلان

حريق بمستشفى عين شمس العام.. الصحة تصدر بيانًا بالتفاصيل

كتب : أحمد جمعة

04:44 م 05/02/2026
تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى عين شمس العام؛ لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب بأحد مخازن المستلزمات الطبية، والاطمئنان على سلامة المرضى وانتظام تقديم الخدمة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية شملت إخلاء مرضى أقسام الرعاية كإجراء احترازي، ونقل 9 حالات بواسطة سيارات إسعاف مجهزة إلى عدد من المستشفيات، مع التأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وأضاف في بيان اليوم، أن نائب الوزير وجه بحصر التلفيات واستكمال أي نواقص في المستلزمات الطبية، ومراجعة إجراءات السلامة ومكافحة الحريق، والتأكد من الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، بما يضمن عدم تأثر الخدمة الطبية.

وأكد "عبدالغفار" أن نائب وزير الصحة قرر إحالة المسؤولين إلى التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة ومحاسبة المقصرين، مع التشديد على رفع مستوى الأمان داخل المستشفى ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات حتى استقرار الأوضاع.

