"الزيت لو محتاجه البيت يحرم على الجامع".. توضيح مهم من خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حقيقة المثل الشعبي الدارج "الزيت لو محتاجه البيت يحرم على الجامع"، مؤكدًا أنه قول غير صحيح من الناحية الدينية والتاريخية.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "دي إم سي"، أن هذا المتن ينبع من سياق تاريخي قديم، حيث كانت تُضاء المساجد بواسطة المصابيح التي تعتمد على الزيت، مما جعله عنصرًا أساسيًا لاستمرار العبادة والأنشطة فيها.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مُشيرًا إلى أن زيت الزيتون ذُكر في القرآن الكريم في سياق الإضاءة، وهو ما يعكس قيمته العملية والرمزية، مؤكدًا أن تسمية المساجد بجامع الضرائب أو الإلزام في هذا الشأن ليس صحيحًا، بل إن روح الإسلام تدعو إلى التطوع والإيثار.

وأكد "الجندي"، أن كتاب "تيمور باشا" الشارح للأمثال يوضح المعنى الحقيقي لهذا المثل، لافتًا إلى أن الصحابة الكرام كانوا يقدمون بيوت الله على أنفسهم في العطاء، ويفرحون بتقديم الضيافة لكل محتاجٍ يمر ببيت الله، سواءً أكان عابر سبيل أم مسكينًا.

اقرأ أيضا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت