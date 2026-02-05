إعلان

"الزيت لو محتاجه البيت يحرم على الجامع".. توضيح مهم من خالد الجندي

كتب : حسن مرسي

06:58 م 05/02/2026

الشيخ خالد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حقيقة المثل الشعبي الدارج "الزيت لو محتاجه البيت يحرم على الجامع"، مؤكدًا أنه قول غير صحيح من الناحية الدينية والتاريخية.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "دي إم سي"، أن هذا المتن ينبع من سياق تاريخي قديم، حيث كانت تُضاء المساجد بواسطة المصابيح التي تعتمد على الزيت، مما جعله عنصرًا أساسيًا لاستمرار العبادة والأنشطة فيها.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مُشيرًا إلى أن زيت الزيتون ذُكر في القرآن الكريم في سياق الإضاءة، وهو ما يعكس قيمته العملية والرمزية، مؤكدًا أن تسمية المساجد بجامع الضرائب أو الإلزام في هذا الشأن ليس صحيحًا، بل إن روح الإسلام تدعو إلى التطوع والإيثار.

وأكد "الجندي"، أن كتاب "تيمور باشا" الشارح للأمثال يوضح المعنى الحقيقي لهذا المثل، لافتًا إلى أن الصحابة الكرام كانوا يقدمون بيوت الله على أنفسهم في العطاء، ويفرحون بتقديم الضيافة لكل محتاجٍ يمر ببيت الله، سواءً أكان عابر سبيل أم مسكينًا.

اقرأ أيضا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعلهم يفقهون خالد الجندي الزيت لو محتاجه البيت يحرم على الجامع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيخ الأزهر يستقبل الطالبة النابغة مريم "حافظة كتاب الله" ويوجِّه بتبنِّي
أخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل الطالبة النابغة مريم "حافظة كتاب الله" ويوجِّه بتبنِّي
كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
شئون عربية و دولية

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
مبلغ ضخم.. كم يحتاج الزمالك ماليًا لتسوية قضايا إيقاف القيد؟
رياضة محلية

مبلغ ضخم.. كم يحتاج الزمالك ماليًا لتسوية قضايا إيقاف القيد؟
طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
أخبار المحافظات

طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت