انتصار السيسي: من أرض الكنانة في وداع ضيوف مصر الكرام -(صور)
05:08 م 05/02/2026
05:08 م 05/02/2026
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورًا توثق لحظات وداع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته.
وكتبت انتصار السيسي: "من أرض الكنانه فى وداع ضيوف مصر الكرام"، وذلك عقب انتهاء زيارتهما الرسمية إلى القاهرة.
