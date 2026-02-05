انتصار السيسي: من أرض الكنانة في وداع ضيوف مصر الكرام -(صور)

حريق بمستشفى عين شمس العام.. الصحة تصدر بيانًا بالتفاصيل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورًا توثق لحظات وداع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته.

وكتبت انتصار السيسي: "من أرض الكنانه فى وداع ضيوف مصر الكرام"، وذلك عقب انتهاء زيارتهما الرسمية إلى القاهرة.