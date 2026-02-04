الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق سريع بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي

دعت بعثة منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى فتح تحقيق سريعًا بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي، معبرة عن استيائها البالغ جراء الحادث.

شددت الأمم المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة تقديم مرتكبي جريمة القتل للعدالة، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والحد من العنف داخل ليبيا.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة، جميع الأطراف الأساسية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وفي وقت سابق من اليوم، نعى المجلس الرئاسي الليبي، اغتيال المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي.

وأكد المجلس في بيان، أنه يتابع حادثة اغتيال القذافي ببالغ الأسى، مشيرًا إلى الإجراءات الابتدائية التي باشرتها النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة وأسبابها.

ودعا المجلس جميع القوى السياسية إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمي، مؤكدًا أنه سيتابعها بدقة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

ورحب المجلس الرئاسي، بالاستعانة بالدعم الفني والخبرات اللازمة وفق الأطر القانونية لتعزيز شفافية التحقيقات وتسريع نتائجها وبما يعزز ثقة الرأي العام.

وكان قُتل سيف الإسلام القذافي أمس الثلاثاء، إثر عملية اغتيال نفذتها مجموعة مسلحة استهدفت مقر إقامته في منطقة "الحمادة" بالقرب من مدينة الزنتان.