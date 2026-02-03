"رياضة النواب" توافق على خطة عملها.. و"مجاهد": "سيكون لنا أنياب"

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستسعى لممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه، من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب المصري، ومساعدتهم على ممارسة الرياضة، قائلًا: "اللجنة سيكون لها أنياب في الدفاع عن الحق في مختلف الملفات الشبابية والرياضية".

وجاءت خطة عمل لجنة الشباب، فيما يخص الجانب التشريعي، بالتركيز على استكمال المنظومة التشريعية، من خلال دراسة اللجنة اقتراحات تشريعية جديدة مكملة للقوانين القائمة دون تعارض معها، منها اقتراح تشريع لتنظيم الطب الرياضي وحماية اللاعبين، فضلًا عن اقتراح تشريع بإنشاء صندوق رعاية قدامى الرياضيين، واقتراح تشريع لتنظيم وتسجيل واعتماد الأكاديميات الرياضية الخاصة.

كما يتضمن الجانب التشريعي اقتراح تشريع بإنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، إلى جانب اقتراح تشريع بشأن آيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية، وذلك بالإضافة إلى ما يُحال إلى اللجنة من مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين من رئيس البرلمان، وفقًا لحكم المادة (46) من اللائحة.

أما بالنسبة للمحور الرقابي، فتتضمن خطة عمل اللجنة تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة مشكلات مراكز الشباب من خلال الواقع الفعلي، فضلًا عن المتابعة الدورية لتوصيات اللجنة فيما يخص طلبات الإحاطة التي تناقشها، من خلال عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة التحديات وتقديم مقترحات لمعالجة المعوقات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.