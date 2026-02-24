إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026

كتب : ميريت نادي

02:38 م 24/02/2026

سعر الذهب.

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7944 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7984 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6986 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5988 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55888 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

