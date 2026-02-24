استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء إبراهيم محروس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وفي بداية اللقاء، حرص وفد الهيئة على تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تجديد الثقة في الحكومة الجديدة كوزيرة للتنمية المحلية والبيئة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح واستكمال النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الجديدة والتي تقوم الهيئة بتنفيذها على أرض المحافظات فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومرافق الدفن الصحى الآمن وفقًا للعقود المبرمة بين الجانبين.

وتم الإشارة إلى الانتهاء من تسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا بالمحافظات من إجمالي 46 مدفنًا، كما تم الانتهاء من تسليم 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة، بالإضافة إلى قيام الهيئة العربية للتصنيع برفع تراكمات تاريخية للمخلفات على أرض المحافظات بلغت إجمالي 7.1 مليون طن وذلك بالتعاون وبتمويل مع موازنة وزارة التنمية المحلية، ومن المقرر أن يشهد العام الجاري رفع حوالي 80 ألف طن مخلفات بالمحافظات والانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 محطات.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية في تطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات بالإضافة إلى طرح العديد من تلك المشروعات للقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين والإصحاح البيئي.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تسليم باقي الأعمال المستهدفة وفقًا للجدول الزمني المخطط للمنظومة فيما يخص المحطات الوسيطة والمدافن ورفع تراكمات المخلفات بما يساهم في تعزيز البنية التحتية للمنظومة والحد من التراكمات التاريخية بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

