أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية داخل الورش الرئيسية للسكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، حيث تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة مثل أقسام (عمرة بواجي الجانز - عمرة رمان البلي - السروجيه)، بالإضافة إلى تفقد عدد من العربات الخاصة بالقطارات التي انتهت الورشة من إعادة تأهيلها وتطويرها تطويرًا شاملًا، حيث تقوم الورشة بإعادة تأهيل وتطوير جميع أنواع العربات الموجودة بالسكة الحديد (الإسباني - VIP - تحيا مصر)، بالإضافة إلى قطارات النوم.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد مصنع شركة كولواي مصر، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة كولواي الإسبانية المتخصصة في تصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة، على مساحة 3000 متر، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع وتوطين وسائل النقل السككي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة، ونقل الخبرات للعمالة المصرية.

كما تفقد الوزير عددًا من عربات النوم التي تم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل لصالح خدمة الجمهور والقطاع السياحي، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير عدد 65 عربة نوم ونادي (55 عربة نوم - 10 عربات نادي)، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 20 عربة (19 نوم - عربة نادي). وكذلك تم تفقد منظومة العمل داخل أقسام الإنتاج المختلفة بالمصنع، وشاهد الوزير مراحل إعادة وتجديد مكونات عربات النوم من حيث تجهيز الكبائن والدهانات والأفران ومعالجة الأجزاء الداخلية، وتحديث المقاعد والأرضيات والشبابيك والستائر وأنظمة مثل التكييف ودهانات العربة الخارجية. كما تفقد وزير النقل المرحلة الثانية لإنشاء مصنع على مساحة 10000 متر مربع لتوسيع الطاقة الإنتاجية بما يلبي احتياجات مصانع الوحدات المتحركة الجاري إنشاؤها في مصر.

وعقب انتهاء الجولة تناول وزير النقل وجبة الإفطار مع عدد كبير من العاملين بورش كوم أبو راضي، وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرصه الدائم على لقاء العاملين بهذه الورشة، والتي تمثل عصب التأمين الفني للعربات داخل هيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية السبع، وهي (تطوير الوحدات المتحركة - تطوير البنية الأساسية - تطوير أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم - تطوير التأمين الفني والورش - الارتقاء بالعنصر البشري - تطوير الهيكل التنظيمي - تطوير الهيكل المالي).

وشدد على الاستمرار في العمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب من خلال وسائل نقل متنوعة وآمنة وسليمة ونظيفة، لافتًا إلى ضرورة العمل المستمر على زيادة الإنتاجية، وأن تتم كافة الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير العربات بجودة عالية، خاصة وأن الوزارة تعمل دائمًا على أن تكون كافة الورش التابعة لها، ومنها كوم أبو راضي، على أعلى مستوى من الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الفنية.

وأشار إلى أهمية لجنتي المشتريات والحوافز، وأن الحافز لمن يستحق، بالإضافة إلى ضرورة العمل المستمر للقضاء على أي ظاهرة سلبية تؤثر على الخدمة المقدمة، وأن يتسابق الجميع لخدمة جمهور الركاب، لافتًا إلى أن على كل عامل ومهندس أن يتقن عمله، وأن يؤدي كافة المهام الموكلة إليه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لكافة الأصول والعمل على زيادة موارد الهيئة، وأن يتم الاستغلال الأمثل لكافة أنواع الخردة والمحافظة على أملاك الهيئة، واستمرار منظومة التحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر السكك الحديدية لتقديم خدمة بجودة وأمن وسلامة ورفاهية وتميز.

ووجه الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة المحافظة على مواعيد القطارات ونظافة كافة المحطات والقطارات، وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين، والاهتمام الدائم والمستمر بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية لهم، وعقد اجتماعات دورية معهم.

كما أكد وزير النقل، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات الوزارة، مستعرضًا عددًا من النماذج لهذا التعاون مثل إدارة وتشغيل قطارات النوم وقطاع نقل البضائع وإقامة مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية وتعظيم موارد الهيئة والناتج القومي.

