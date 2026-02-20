إعلان

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

كتب : محمد أبو بكر

02:50 م 20/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ندوة تثقيفية دينية بالقوات الجوية بحضور وزير الأوقاف (4)
  • عرض 4 صورة
    ندوة تثقيفية دينية بالقوات الجوية بحضور وزير الأوقاف (2)
  • عرض 4 صورة
    ندوة تثقيفية دينية بالقوات الجوية بحضور وزير الأوقاف (3)

نظمت القوات الجوية، ندوة تثقيفية دينية بعنوان "رمضان شهر البطولات"، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والفريق عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، وعدد من قادة وضباط القوات الجوية وأسرهم.

يأتي ذلك؛ فى إطار حرص القوات المسلحة على مد جسور التواصل الثقافى والمعرفى مع كافة الوزارات المعنية بالدولة.

وتضمنت الندوة بحسب بيان المتحدث العسكري، محاضرة لوزير الأوقاف تناولت سماحة الدين الإسلامي ووسطيته التي تدعو دائماً إلى الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة في البناء والتعمير ومواجهة الفكر المتطرف.

وأكد وزير الأوقاف، على العلاقة الوثيقة بين العقيدة الإيمانية الراسخة والكفاءة القتالية العالية فى الدفاع عن أمن مصر واستقرارها ضد كافة التهديدات والتحديات ، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان والذود عن مقدراته من أسمى العبادات

وهنأ الوزير، الحضور بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدًا بالدور الذي يقوم به نسور مصر فى حماية الحدود الإستراتيجية للدولة.

واختتمت المحاضرة، بالإجابة على الأسئلة والإستفسارات لعدد من الحضور.

القوات الجوية القوات المسلحة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

فيديو قد يعجبك



