نشرت وزارة النقل والمواصلات، صباح اليوم الجمعة، أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/أبو سمبل.

تفاصيل مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع

وأوضحت "الوزارة" أن المشروع يُعتبر ملحمة عظيمة يتم تنفيذها ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع، إذ تجسد المشاهد والفيديوهات المجهود الضخم لآلاف المهندسين والعمال المصريين المهرة، وهو ما يُعتبر بحق "بناء المستقبل".

ويمتد الخط من محطة الفيوم / بني سويف حتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويشمل إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل، ويضم الخط 36 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و26 محطة للقطار الإقليمي.

ويتيح الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من الشبكة في محطة حدائق أكتوبر، ومع الخط الثالث من الشبكة في محطة قنا، لتعزيز الربط بين أنحاء الجمهورية.

وتغطي شبكة القطار الكهربائي السريع مناطق عمرانية وصناعية جديدة وقائمة، مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية والثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية، مثل: الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، إلى جانب خدمة المناطق الزراعية الجديدة وربطها بالموانئ البحرية والمراكز اللوجستية.

ويساهم الخط في الربط بين المناطق السياحية المتنوعة، مثل سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر والسياحة الثقافية في أهرامات الجيزة، ويحقق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، بما يعزز النقل متعدد الوسائط، ويدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة، ويحد من التلوث البيئي.

وتوفر شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة آلاف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية.

