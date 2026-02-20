أكد حسن الرداد، وزير العمل، على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ برامج "التدريب من أجل التشغيل"، بالتعاون مع شركاء العمل في القطاع الخاص والمناطق الصناعية والاستثمارية، بهدف إعداد عامل مصري ماهر ومؤهل، وضمان توفير فرص عمل لائقة وعاجلة للشباب.

وبحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2025 انخفض إلى 6.2%، مسجلاً تراجعاً قدره 0.2% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع حجم قوة العمل بنسبة 0.3% ليصل إلى 34.829 مليون فرد، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز التشغيل وتقليل البطالة.

وأشار الوزير إلى أن الانخفاض المستمر في معدلات البطالة منذ عام 2014، حين كانت تصل إلى نحو 13%، يعود إلى تركيز الدولة على المشروعات العملاقة، والمدن الجديدة، والصناعات الاستراتيجية، التي تحتاج إلى قوة عمل كبيرة، مؤكداً قدرة مصر على الاستمرار في بناء اقتصاد قوي رغم التحديات الاقتصادية.

وقال "الرداد"، إن الوزارة ستواصل تسريع برامج وخطط "التدريب من أجل التشغيل" لضمان استمرار تراجع البطالة، وتأهيل الشباب المصري بالمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يتواكب مع التطور الصناعي والاستثماري للدولة، ويحقق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن المبادرات لا تقتصر على التشغيل فحسب، بل تمثل خطوات عملية لبناء مصر الجديدة، حيث تتكامل رؤية القيادة السياسية مع جهود وزارة العمل لتجعل كل شاب قادرًا على العمل المنتج والمساهمة في مسيرة التنمية، ليصبح النجاح الفردي جزءاً من نجاح الوطن.

