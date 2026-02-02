إعلان

وزير السياحة يجتمع بقيادات شركة طيران دولية لتعزيز الرحلات إلى مصر

كتب : أحمد العش

08:07 م 02/02/2026

وزير السياحة يجتمع بقيادات شركة طيران دولية لتعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع المدير المالي لشركة طيران Wizz Air، Ian Malin، وعدد من قيادات الشركة خلال زيارتهم الحالية لمصر.

جاء ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء خطط الشركة للتوسع في حجم أعمالها بالسوق المصري، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية التي تعمل بها الشركة إلى مختلف الوجهات السياحية بالمقصد المصري.

واستعرض Ian Malin، خلال الاجتماع، حجم أعمال الشركة وخططها التشغيلية المستقبلية للمقصد السياحي المصري والذي يعد نقطة استراتيجية بالنسبة لحجم أعمالها، معربًا عن تطلع الشركة إلى توسيع نطاق تشغيلها في مصر من خلال زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة من الأسواق التي تعمل بها، ولا سيما من دول أوروبا ودول شرق البلقان.

وناقش الجانبان فرص التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري من الأسواق السياحية المختلفة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة والدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين.

واتفق الجانبان على أن تقوم الشركة بتقديم مسودة لبرنامجي التشغيل الصيفي والشتوي القادمين؛ تتضمن زيادة كبيرة في أعداد رحلات الطيران القادمة من مختلف الأسواق السياحية للمقصد المصري؛ على أن تتولى الوزارة تقديم الدعم الكامل اللازم لتنفيذ هذه الرحلات بما يساهم في تحقيق زيادة في أعداد السائحين الوافدين من هذه الأسواق المستهدفة إلى الوجهات والمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة بعض التحديات المرتبطة بتشغيل رحلات الطيران العارض إلى مصر، وسبل التعاون المشترك للتغلب عليها؛ حيث أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقدي

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي طيران دولية Ian Malin Wizz Air

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
اقتصاد

كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

طرح بوستر مسلسل "الفهلوي" للنجم أحمد عز رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

طرح بوستر مسلسل "الفهلوي" للنجم أحمد عز رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027