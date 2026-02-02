قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن أي اتفاق يكون عبارة عن 3 مراحل، هي تبادل أسرى وجثث وهي مرحلة تمت ولا تخص المحافظة بشئ وإنما تخص الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن المحافظة مسؤولة عن دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر.

وأضاف مجاور، خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن من أنهوا فترة علاجهم سيعودون إلى قطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات تدخل بكثافة من خلال معبر كرم أبو سالم وتتجمع الشاحنات منذ الساعة الواحدة صباحا ويتم فحصهم 4 مرات ثم يتم دخولهم إلى غزة.

وأكد أنه تم عمل فتح تجريبي للمعبر، مشيرا إلى أن بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني يديرها مجموعة من السلطة الفلسطينية ومجموعة من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تم الوصول إليها بعد مرحلة من التعقيدات، مشيرًا إلى أن 50 فلسطينيًا أنهوا علاجهم داخل مصر ويستعدون للعودة إلى غزة، وفي انتظار العدد الآخر وهم 50 مصابا ومريضا للدخول للعلاج بمصر.