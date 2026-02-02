التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، على هامش مشاركته في "المنتدى السعودي للإعلام".

وتم مناقشة سبل التعاون وتوثيق العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، بما يعزّز التكامل الإعلامي بين البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة وبحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميين، وبلورة التوافق الكبير في الرؤى والتوجهات والسياسات في برامج إعلامية بين البلدين.

كما تناول اللقاء، بحسب بيان "الأعلى للإعلام"، الاثنين، مناقشة الجانبان آليات التعاون في حماية التراث الثقافي وصون حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن الحفاظ على الهوية العربية ودعم الصناعات الإبداعية، وكذلك مناقشة مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والاستفادة منها في تطوير المحتوى الإعلامي، وتحسين أدوات الإنتاج، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية-السعودية، مشيرًا إلى أن التعاون الإعلامي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل العربي.

وأوضح أن هناك توافقًا كبيرًا في الرؤى والتوجهات الإعلامية، لافتًا إلى أهمية تعزيز برامج التعاون المشترك، خاصة في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإعلامي مع مصر، مشددًا على أهمية العمل المشترك في حماية التراث الثقافي وصون حقوق الملكية الفكرية، ودعم الصناعات الإبداعية العربية، مشيرًا إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي وتحسين أدوات الإنتاج، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز حضور الإعلام العربي إقليميًا ودوليًا.

