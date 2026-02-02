أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل بيت الخبرة والملاذ الآمن في الحالات الخطرة.

وشدد خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أهمية تنظيم العلاقة بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية بما لا يتعارض مع الدور الخدمي والأكاديمي، في تعديل قانون المستشفيات الجامعية.

وأكد ضرورة العمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الطبية في جميع مجالات الخدمة.

وكان قد استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية.

