من القطاع الخاص إلى الجهاز الإداري.. مَن يشملهم قانون العمل الجديد؟

كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن قانون العمل يُطبق في الأساس على العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت أو مواقع العمل المختلفة، موضحًا أن نطاق التطبيق يشمل كل عامل يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

وأوضح عبد العاطي، لـ"مصراوي"، أن أحكام قانون العمل تمتد أيضًا إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في الحالات التي لا يرد بشأنها نص خاص في لوائح تنظيم العمل بهذه الشركات، على أن تتضمن تلك اللوائح مزايا مساوية لقانون العمل أو أفضل منه، مع خضوع العاملين بها لكل الحقوق والواجبات العمالية، فضلًا عن سريان أحكام منازعات العمل الجماعية عليهم.

وأشار المستشار القانوني لوزير العمل إلى أن القانون يُطبق كذلك على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية ووحدات الحكم المحلي، وذلك في ما يتعلق بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إضافة إلى تنظيم عمل الأجانب العاملين بالدولة.

وأضاف المستشار القانوني لوزير العمل أن أحكام قانون العمل تسري أيضًا على العاملين بالمشروعات الخاصة التي تديرها الدولة أو تشارك فيها بصفتها شخصًا من أشخاص القانون الخاص "صاحب عمل"، وليس بوصفها سلطة عامة، فضلًا عن الحالات التي تمارس فيها الجهات الحكومية أنشطة التدريب والتشغيل.

وأكد عبد العاطي أن قانون العمل الجديد يمد مظلة الحماية القانونية لتشمل عددًا من الفئات؛ من بينها العاملون في المهن والحرف الحرة التي لا ينظم عملها قانون خاص، حتى وإن كانوا يعملون لحساب أنفسهم، وذلك من خلال تنظيم إجراءات الترخيص، وتقديم الحماية الاجتماعية التكميلية، وضمان الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل.

ويشمل القانون جميع فئات العمالة غير المنتظمة، من خلال توفير الدعم الصحي والنقدي، والحماية الاجتماعية التكميلية، وإتاحة فرص التشغيل، إلى جانب تمتعهم بالحقوق والمبادئ الأساسية المقررة قانونًا.

وأكد المستشار القانوني لوزير العمل أن أحكام القانون تسري كذلك على العمالة الأجنبية؛ سواء في ما يتعلق بتنظيم عمل الأجانب أو من حيث تمتعهم بالحقوق والواجبات والحماية القانونية المقررة، إضافة إلى سريان القانون على أنماط العمل الجديدة التي لا تتضح فيها علاقات التبعية والإشراف بالشكل التقليدي، بما في ذلك العلاقات المستترة أو المتداخلة مع عقود التجارة أو المقاولة.

