"تعليم الشيوخ": آخر 12 سنة في تاريخ مصر تمثل العهد الذهبي لمنظومة العلاج

كتب : مصراوي

01:14 م 02/02/2026

مجلس الشيوخ

أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن مصر بها 145 مستشفى جامعي، بينها ما هو تحت التأسيس.

وأكد "دعبس"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية الحكومية تغطي نحو 70% من العلاج داخل الجمهورية، مؤكدًا أن العلاج داخلها يكون بالمجان.

وأشار إلى أنه شاهد على العصر، منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن آخر 12 سنة في تاريخ مصر تعتبر العهد الذهبي لمنظومة العلاج في مصر، بعدما نجحت في مواجهة العديد من التحديات مثل فيروس سي، وكورونا، وسرطان الثدي وغيرها.

كما أشار إلى أن المستشفيات الجامعية الحكومية تحصل على تمويل 28 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة بالعام المالي الحالي.

وكشف رئيس "تعليم الشيوخ"، أن مصر بها 12 مستشفى جامعي تابعة للجامعات الخاصة، وبينها ما هو تحت التأسيس، مؤكدًا أنه يتم النص على أن 30% من العلاج داخل المستشفيات الجامعية الخاصة مجاني، و70% استثماري.

مجلس الشيوخ نبيل دعبس منظومة العلاج

