كتب- أحمد عبدالمنعم:

يفتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، معرض السلع والمنتجات الغذائية بالمتحف الزراعي بالدقي، والذي تنظمه الوزارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، والمساهمة في ضبط الأسعار خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يضم المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم، والدواجن، والزيوت، والأرز، والسكر، والبقوليات، وياميش رمضان، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وذلك بجودة عالية وأسعار مناسبة.