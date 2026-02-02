تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير اقتصادي: أي ضربة عسكرية ضد إيران ستُسبب زلزالًا في الأسعار بالمنطقة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران ستُحدث تأثيرًا مدمرًا وشاملًا على الحياة في المنطقة، مشيرًا إلى أن تداعياتها ستطال كل مواطن بشكل مباشر عبر ارتفاع الأسعار وخلل في إمدادات الغذاء والسلع الأساسية.

وقال بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "التداعيات للحروب والأزمات في العالم تؤثر على كل السكان وتؤثر على الجميع"، مؤكدًا أن العالم اليوم أصبح "قرية صغيرة" تربط مصالحها، وأن آثار الصراعات في أي نقطة تنتقل بسرعة إلى الجميع، كما حدث مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مصر والمنطقة.

متحدث الصحة يوضح تفاصيل الدليل الإرشادي الموحد للعلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المجالس الطبية المتخصصة في منظومة العلاج على نفقة الدولة تقدم خدمات رئيسية للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنها تشمل إصدار قرارات العلاج التي تغطي العمليات الجراحية والأدوية والتحاليل.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن": "المنظومة تغطي تكاليف الأدوية عالية التخصص مثل علاج الأورام، والغسيل الكلوي، والعمليات النادرة كأمراض الدم وزرع النخاع والكبد والكلى"، مؤكدًا أنها تشمل أيضًا الأشعة التداخلية والقساطر القلبية.

"شبهة ممارسة احتكارية".. لميس الحديدي تتساءل: لماذا ارتفعت الأسعار المحمول بنفس التوقيت؟

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الزيادة المفاجئة والمشتركة في أسعار أجهزة المحمول التي تُصنع محليًا تُثير شبهات قوية بشأن وجود "ممارسات احتكارية"، مشيرةً إلى أنها ستتقدم رسميًا بطلب إلى جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق في هذا الملف.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة قناة النهار: "نطالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ينظر في تلك القصة، عاوزين نفهم هل الرفع المشترك ده ممارسة احتكارية بالتنسيق بين الشركات الثلاث؟"، مؤكدةً أن عدم تقديم أي من الشركات مبررًا واضحًا للزيادة يزيد من الغموض ويُغذي هذه الشبهات.

شعبة الذهب: تلاعب في البورصات العالمية من قبل الكبار يزيد التذبذب

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن سوق الذهب العالمي يشهد حالة استثنائية من التذبذب تجعل التوقعات "صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن عوامل مثل المضاربات في البورصات الإلكترونية والحروب التجارية بين القوى الكبرى ومخاوف الحرب على إيران تخلط الأوراق جميعها.

وقال المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "التذبذب اللي موجود في الفترة الأخيرة ده بقى صعب التوقع جدًا"، مؤكدًا أن هناك ما وصفه بـ"تلاعب" في البورصات العالمية من قبل لاعبين كبار لتحقيق أرباح سريعة أو تغطية خسائر في أسواق أخرى، مما يؤثر بشكل غير طبيعي على الأسعار.

"اللعبة الملعونة".. عمرو أديب يهاجم "روبلوكس" ويدعم قرار منعها

أكد الإعلامي عمرو أديب أن قرار منع تداول لعبة "روبلوكس" الإلكترونية في مصر يُعد خطوة جريئة وحاسمة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن اللعبة التي يلعبها أكثر من مليار شخص حول العالم تحمل مخاطر جسيمة تتجاوز مجرد إضاعة الوقت إلى استغلال الأطفال وتدمير عقولهم.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "اللعبة خطر جدًا، وللأسف بيلعبها أطفال عندهم 6 و7 سنين"، مؤكدًا أن أخطر عنصر فيها هو نظام الدردشة "الشات" المفتوح، الذي يسمح للطفل بالتواصل مع غرباء تمامًا دون رقابة فعلية من الأهل، مما يجعله عرضة للمتطفلين والمستغلين.