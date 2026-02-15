"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ من اليوم تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه، وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم خلال العام المالي الجاري.

وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف مرتبات الموظفين قبل شهر رمضان، وتبكير صرفها قبل عيد الفطر لتلبية احتياجات الأسر المصرية، موضحًا أن مبلغ الـ40 مليار جنيه الإضافي جاء نتيجة انخفاض الفائدة وخفض التضخم خلال الفترة الماضية، ما منح الدولة القدرة على تنفيذ هذه الإجراءات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحزمة تتضمن أربعة محاور رئيسية:

- الدعم النقدي المباشر: سيُخصص لدفعتين، الأولى مع رمضان والثانية مع العيد، لتغطية 15 مليون أسرة مصرية، منها 5 ملايين أسرة تحت برنامج تكافل وكرامة، و10 ملايين أسرة من الشرائح الأقل دخلًا.

- قطاع الصحة: سيتم ضخ 6 مليارات جنيه للعلاج والقضاء على قوائم الانتظار، بما في ذلك 3 مليارات للتدخلات الجراحية، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتغطية محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 7 ملايين نسمة اعتبارًا من أبريل المقبل.

- دعم الفلاح المصري: تم توفير 4 مليارات جنيه إضافية لدعم موسم القمح والحصاد، والذي يبدأ من شهر أبريل.

- مشروع "حياة كريمة": خصصت الحكومة 15 مليار جنيه إضافية لتسريع إنهاء المشروع وتحسين الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحزمة تهدف إلى تحقيق تكامل بين الدعم النقدي والخدمات الصحية ودعم الفلاح، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

