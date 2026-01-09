إعلان

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية.. حالة طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

11:02 ص 09/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه في ظل المتابعة المستمرة للحالة الجوية، فإن "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة.

وأضافت "الهيئة"، أن الأمطار خلال الساعات المقبلة تكون متوسطة تغزر على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد، من أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح القوية المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتنخفض معها الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى استمرار الاضطراب في حركة الملاحة البحرية خلال الساعات المقبلة.

ويبدأ اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2025، تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الحرارة مع نشاط قوي للرياح قد يتجاوز 70 كم/ ساعة على البحر المتوسط.

اقرأ أيضًا:

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟

خبير سياحة: إجازة نصف العام تشعل السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أخبار الطقس الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟
علاقات

"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟
شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟
أخبار مصر

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟
تحذير من الطقس حتى الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء
أخبار مصر

تحذير من الطقس حتى الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان