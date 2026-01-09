رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية.. حالة طقس الساعات المقبلة

"مكي" و"العجمي" يحصدان أفضل رواية في جائزة ساويرس الثقافية

تحذير عاجل من الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تضرب شمال البلاد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه في ظل المتابعة المستمرة للحالة الجوية، فإن "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة.

وأضافت "الهيئة"، أن الأمطار خلال الساعات المقبلة تكون متوسطة تغزر على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد، من أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح القوية المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتنخفض معها الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى استمرار الاضطراب في حركة الملاحة البحرية خلال الساعات المقبلة.

ويبدأ اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2025، تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الحرارة مع نشاط قوي للرياح قد يتجاوز 70 كم/ ساعة على البحر المتوسط.

