النائب عاطف مغاوري: يجب تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن المجلس الحالي لم يعد يمتلك أغلبية برلمانية مطلقة، مشددا على ضرورة أن تتعامل الأحزاب في المجلس القادم بالتشاركية والقبول بالآخر، بعيدا عن أسلوب المغالبة الذي وصفه بأنه تسبب في "كوارث" برلمانية.

وطالب مغاوري، في تصريحات لمصراوي، بضرورة مراجعة قانون الإيجار القديم.

وأضاف: "إذا كان من حق المجلس التشريع، فيجب عليه أيضا مراقبة الأثر التشريعي للقوانين على المجتمع، وما دام القانون صدر بالفعل فلا يكتمل التشريع إلا بالرقابة على أثره".

وأشار مغاوري، إلى أهمية العمل بإرادة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإصلاح التشريعات بما يصالح المواطن المصري، مضيفا: "عانينا من سطوة الجهاز التنفيذي على المجلس، حيث لا نناقش إلا مشاريع الحكومة، ومن الضروري أن يكون هناك توازن وتعاون في تعديل قوانين مثل قانون الإيجار القديم بما يخدم المجتمع ويصالح المواطن".