اليوم الرابع.. 4 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات رئاسة "الوفد"

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، أبوابها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الرابع على التوالي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بالمقر الرئيسي بالدقي؛ لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 30 يناير الجاري.

وكانت اللجنة أعلنت عن تقدم ٣ مرشحين حتى أمس الإثنين؛ منهم مرشحان في اليوم الأول السبت ٣ يناير ٢٠٢٦، وهما النائب الوفدي الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي الأسبق عيد هيكل؛ للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد .

وتقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد الأسبق، للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد، أمس الإثنين، 5 يناير، في اليوم الثالث لعمل اللجنة.

وتقدم اليوم الثلاثاء، رابع أيام تلقي أوراق الترشح، ياسر حسان، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة الحزب.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءًا من السبت ٣ يناير وحتى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل ٨ يناير .

ويذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يومَ الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة، في تشكيلها الجديد، كلًّا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر، عضو مجلس إدارة جريدة "الوفد"، وعضو الهيئة العليا.

وضم التشكيل أيمن محمد سيد، المدير المالي، وأحمد عزت، المدير الإداري، وعلي حسن، مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله، نائب مدير شؤون العضوية.