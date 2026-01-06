إعلان

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب : محمد نصار

10:35 ص 06/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج، بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بموفور الصحة والخير والبركة والنماء، وأن تزداد أواصر المحبة والوئام بين أبناء الوطن جميعا، وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد

