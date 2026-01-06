رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج، بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بموفور الصحة والخير والبركة والنماء، وأن تزداد أواصر المحبة والوئام بين أبناء الوطن جميعا، وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

