أكد الإعلامي عمرو أديب أن موقف مصر والمملكة العربية السعودية واضح وثابت في رفض أي تقسيم أو إنشاء دويلات في الدول المعرضة للتوتر، مشيراً إلى أن السماح بذلك سيحول العالم العربي إلى دويلات متناحرة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذا النمط انتهى في العالم منذ عقود، وأضاف أنه أمر غريب ما زال يهدد المنطقة العربية رغم اختفائه عالميًا، معقبًا: ""عالم الدويلات أمر انتهى منذ عقود على المستوى العالمي ولكنه لا يزال يهدد المنطقة العربية".

وتابع مقدم "الحكاية" أن لقاء وزير الخارجية السعودي في مصر ناقش قضايا حيوية مثل غزة واليمن والسودان والصومال، مؤكدًا أن التوافق المصري السعودي يمثل قوة جيوسياسية حقيقية قادرة على نزع فتيل التوتر وتحقيق الهدوء.

وأكد الإعلامي أن القيادتين في البلدين تركزان دائمًا على التنمية الاقتصادية والتعاون العربي بدلاً من المشاحنات والحروب، مشيرًا إلى أن الحروب تؤجل المشاريع وتخلق حالة فزع تمنع الاستثمار.

أشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن الاستثمارات أصبحت متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين، معربًا عن تفاؤله بأن هذا الاندماج يعزز الاستقرار ويبعد المنطقة عن بيع السلاح والتوتر لصالح التنمية والنمو المشترك.