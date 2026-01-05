إعلان

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة العربية

كتب : حسن مرسي

10:58 م 05/01/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي عمرو أديب أن موقف مصر والمملكة العربية السعودية واضح وثابت في رفض أي تقسيم أو إنشاء دويلات في الدول المعرضة للتوتر، مشيراً إلى أن السماح بذلك سيحول العالم العربي إلى دويلات متناحرة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذا النمط انتهى في العالم منذ عقود، وأضاف أنه أمر غريب ما زال يهدد المنطقة العربية رغم اختفائه عالميًا، معقبًا: ""عالم الدويلات أمر انتهى منذ عقود على المستوى العالمي ولكنه لا يزال يهدد المنطقة العربية".

وتابع مقدم "الحكاية" أن لقاء وزير الخارجية السعودي في مصر ناقش قضايا حيوية مثل غزة واليمن والسودان والصومال، مؤكدًا أن التوافق المصري السعودي يمثل قوة جيوسياسية حقيقية قادرة على نزع فتيل التوتر وتحقيق الهدوء.

وأكد الإعلامي أن القيادتين في البلدين تركزان دائمًا على التنمية الاقتصادية والتعاون العربي بدلاً من المشاحنات والحروب، مشيرًا إلى أن الحروب تؤجل المشاريع وتخلق حالة فزع تمنع الاستثمار.

أشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن الاستثمارات أصبحت متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين، معربًا عن تفاؤله بأن هذا الاندماج يعزز الاستقرار ويبعد المنطقة عن بيع السلاح والتوتر لصالح التنمية والنمو المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب تقسيم الدول مصر والسعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026