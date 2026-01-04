أعلن حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، عن تحول استراتيجي في مستقبل منطقة "نزلة السمان"، مؤكدًا أن المنطقة التي صدر لها قرار إزالة منذ عقود، نجحت الجهود في استصدار قرار رسمي بتطويرها بدلاً من هدمها، لتتحول إلى وجهة سياحية فريدة تزيد من فترات إقامة السائحين خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال "الشاعر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"،المذاع على قناة "النهار"، إن ثمار هذا التطوير ظهرت جلياً في احتفالات رأس السنة 2026، حيث يتم العمل على تحويل المنطقة لنموذج يحاكي مدينة "مراكش" المغربية، عبر الاعتماد على "بيوت السياحة" وتحويل بعض المنازل إلى فنادق تراثية.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف، أن شباب نزلة السمان قدموا نموذجاً ملهماً بالاعتماد على التمويل الذاتي لإضاءة منطقة الهرم في ليلة رأس السنة، معرباً عن دهشته وإعجابه بمبادرة الشباب الذين جمعوا التبرعات لتنظيم الاحتفالية وإبراز المنطقة بشكل حضاري أمام العالم.

وأوضح، أن منطقة نزلة السمان هي الرهان الحقيقي لإطالة مدة إقامة السائح بمحيط المتحف الكبير، مشيراً إلى أن متوسط الإقامة الحالي لا يتجاوز 3 ليالٍ، وهو رقم يسعى الاتحاد لزيادته من خلال استغلال خبرة أهالي المنطقة المتوارثة في التعامل مع السائحين.

وتابع: كاشفاً عن مقترح قدمه لوزير السياحة لاعتماد نوع جديد من الإقامة تحت مسمى "المنزل" (Home-stay)، وهو نمط يزداد الطلب عليه عالمياً ويشبه تجربة النوبة؛ حيث يقيم السائح داخل بيت تقطنه عائلة مصرية، مما يمنحه فرصة فريدة لمعايشة التراث الإنساني والمعماري في تجربة تفاعلية حية.