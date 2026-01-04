برد قارس وتقلبات جوية.. موعد بداية شهر طوبة

محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان جولة الإعادة في اليوم الأول لانتخابات

مع بداية شهر طوبة، أحد أشهر التقويم القبطي، تدخل مصر ذروة فصل الشتاء، حيث يُعرف هذا الشهر ببرودته القاسية وتقلباته الجوية الحادة، ويُعد من أكثر شهور السنة انخفاضًا في درجات الحرارة، إذ تتزايد خلاله فرص الصقيع وسقوط الأمطار.

موعد بداية شهر طوبة

ويبدأ شهر طوبة في 9 يناير 2026، ويستمر لمدة 30 يومًا حتى 7 فبراير المقبل، حيث يتبقى فقط 5 أيام على بداية هذا الشهر.

ويبدأ التقويم القبطي كل عام في 11 سبتمبر وفقًا للتقويم الميلادي، ويضم 13 شهرًا، ويمتد حتى 10 سبتمبر من العام التالي.

وجاء ترتيب الشهور القبطية، كما يلي:

شهر توت: من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

شهر بابه: من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

شهر هاتور: من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

شهر كهيك: من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

شهر طوبة: من 9 يناير إلى 7 فبراير.

شهر أمشير: من 8 فبراير إلى 9 مارس.

شهر برمهات: من 10 مارس إلى 8 أبريل.

شهر برمودا: من 9 أبريل إلى 8 مايو.

شهر بشنس: من 9 مايو إلى 7 يونيو.

شهر بؤونة: من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

شهر أبيب: من 8 يوليو إلى 6 أغسطس.

شهر مسرى: من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

شهر النسئ: من 6 سبتمبر إلى 10 سبتمبر.