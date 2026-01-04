إعلان

برد قارس وتقلبات جوية.. موعد بداية شهر طوبة

كتب : محمد عبدالناصر

09:00 ص 04/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع بداية شهر طوبة، أحد أشهر التقويم القبطي، تدخل مصر ذروة فصل الشتاء، حيث يُعرف هذا الشهر ببرودته القاسية وتقلباته الجوية الحادة، ويُعد من أكثر شهور السنة انخفاضًا في درجات الحرارة، إذ تتزايد خلاله فرص الصقيع وسقوط الأمطار.

موعد بداية شهر طوبة

ويبدأ شهر طوبة في 9 يناير 2026، ويستمر لمدة 30 يومًا حتى 7 فبراير المقبل، حيث يتبقى فقط 5 أيام على بداية هذا الشهر.

ويبدأ التقويم القبطي كل عام في 11 سبتمبر وفقًا للتقويم الميلادي، ويضم 13 شهرًا، ويمتد حتى 10 سبتمبر من العام التالي.

وجاء ترتيب الشهور القبطية، كما يلي:

شهر توت: من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

شهر بابه: من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

شهر هاتور: من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

شهر كهيك: من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

شهر طوبة: من 9 يناير إلى 7 فبراير.

شهر أمشير: من 8 فبراير إلى 9 مارس.

شهر برمهات: من 10 مارس إلى 8 أبريل.

شهر برمودا: من 9 أبريل إلى 8 مايو.

شهر بشنس: من 9 مايو إلى 7 يونيو.

شهر بؤونة: من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

شهر أبيب: من 8 يوليو إلى 6 أغسطس.

شهر مسرى: من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

شهر النسئ: من 6 سبتمبر إلى 10 سبتمبر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرد القارس شهر طوبة الشتاء الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية