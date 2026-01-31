إعلان

دولة التلاوة| وزير الأوقاف: اللغة العربية الحصن الأول للهوية ومفتاح فهم القرآن

كتب- حسن مرسي:

10:13 م 31/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن اللغة العربية تُشكل الدرع الأساسي الذي يحمي الفرد والمجتمع، معتبرًا إياها "الحصن الأول الذي يحمي من الإرهاب والإلحاد معًا"، ومؤكدًا أنها المفتاح الوحيد لفهم إعجاز القرآن الكريم.

وأوضح الأزهري، خلال كلمته برنامج "دولة التلاوة"، أن إحدى أهم الرسائل التي يحرص على توجيهها للملياري مسلم حول العالم تتمثل في ضرورة إعادة "التعظيم والاهتمام والتذوق والأنس" باللغة العربية، داعيًا المشاهدين إلى فهمها وتذوق جمالياتها باعتبارها "الهوية ومفتاح الحضارة والفكر المستقيم".

ويهدف برنامج "دولة التلاوة"، إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يُبث البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على قنوات "الحياة" و"CBC" و"الناس"، بالإضافة إلى البث عبر المنصة الرقمية (watch it).

أسامة الأزهري دولة التلاوة وزير الأوقاف اللغة العربية

