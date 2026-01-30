إعلان

ارتفاع الحرارة مستمر.. توقعات حالة طقس السبت

كتب : أحمد الجندي

04:55 م 30/01/2026

طقس معتدل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً السبت 31 يناير 2026

وأوضحت الهيئة، أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مستمر على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شمالاً مائل للحرارة جنوباً، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.

طقس 7

