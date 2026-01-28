رئيس "الوطنية للإعلام": العالم يحتاج فلسفة جديدة تستجيب لتحديات العصر

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام"ماسبيرو"، إن العالم اليوم ليس في حاجة إلى غزالية جديدة أو رشدية جديدة، بل يحتاج إلى فلسفة جديدة تولد من روح العصر وتستجيب لتحدياته.

وأوضح "المسلماني"، خلال ندوة فكرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، أن الفكر القديم قدم إسهامات كبيرة وأسّس جسورًا معرفية بين الحضارات، لكنه لم يعد كافيًا لمواجهة تعقيدات العصر الحديث، مشددًا على أن التفكير الفلسفي اليوم يجب أن يكون قادرًا على التحليل النقدي للواقع المعاصر، وابتكار حلول تراعي التغيرات السريعة في السياسة والمجتمع والعلم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن هذه الفلسفة الجديدة ينبغي أن تجمع بين العقلانية والتجريبية والقدرة على قراءة التحولات العالمية، بما يمكّن المجتمعات من مواجهة التحديات الفكرية والثقافية والسياسية في القرن الحادي والعشرين.

