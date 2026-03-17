شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بسرعة الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد المعتمدة لأداء صلاة العيد.

كما وجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات، بما يضمن توفير أجواء مناسبة لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، مع إنشاء غرفة عمليات من قيادات المديرية لمتابعة صلاة العيد والساحات المعتمدة.

وأشار الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 387 ساحة والمساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الفطر بالعاصمة.

