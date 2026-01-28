إعلان

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من الإجابة- فيديو

كتب : أحمد العش

02:03 م 28/01/2026

توفيق عكاشة

قال الإعلامي د. توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان المسلمين نجحت في النفاذ إلى المشهد السياسي السوداني والسيطرة على مفاصل المجلس الحاكم، رغم أن الواجهة الرسمية يقودها عبد الفتاح البرهان، مؤكدًا أن القرار الفعلي، بحسب وصفه، أصبح في يد الجماعة من خلف الستار.

وأوضح "عكاشة"، خلال حديثه مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن الملف السوداني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، معتبرًا أنه ملف مأزوم وملتهب منذ سنوات، لكنه تعرض لإهمال شديد، ليس فقط من صانع القرار المصري، بل من الدولة المصرية ككل، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في السودان بات أخطر بكثير مما كان عليه في السابق، موضحًا أن جماعة الإخوان دخلت المشهد من بوابة الدعم، ثم استأثرت بالأمر تدريجيًا، بحيث أصبح عبد الفتاح البرهان في الواجهة، بينما تتولى الجماعة إدارة الأمور فعليًا.

وتطرق الإعلامي، إلى ما وصفه بـ"الأزمة الثانية" المتمثلة في محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أنه يقود جيشًا من الميليشيات، وأن المعارك الدائرة على الأرض تعكس حجم التعقيد والخطورة في المشهد السوداني.

واستبعد توفيق عكاشة، السيناريوهات المتداولة حول تقسيم السودان، مؤكدًا أن السودان، من وجهة نظره، لن ينقسم، لكنه سيظل في حالة إنهاك وصراع، مع احتمالية خروج جزء محدود فقط من هذا الصراع دون أن يصل الأمر إلى تقسيم شامل للدولة.

وطلب "عكاشة"، من الإعلامي مجدي الجلاد أن يعفيه من من الإجابة على تساؤل، متى ينتهي الصراع في السودان؟ لافتًا إن إجابته لا يصح أن تذاع في وسائل الإعلام.

وأعاد الإعلامي توفيق عكاشة، التأكيد على رؤيته بأن عام 2026 سيكون عامًا بالغ الخطورة، متوقعًا اتساع رقعة الصراعات في المنطقة، وزيادة عدد النقاط الملتهبة على الأرض، ليس فقط إقليميًا، بل على مستوى العالم ككل، في ظل تصاعد الأزمات وتشابك الملفات السياسية والأمنية.

توفيق عكاشة السودان مجدي الجلاد

