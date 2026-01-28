إعلان

تنسيق مصري- هولندي في ملف المياه والمناخ على هامش اجتماع الأمم المتحدة بالسنغال

كتب : أحمد السعداوي

11:43 ص 28/01/2026
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في فاعليات الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مايكا فان خينكين؛ للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، بحضور السفير خالد عارف، سفير مصر لدى السنغال .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين بصعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، بتمويل من حكومة هولندا، وأيضًا مناقشة موقف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومنظمة Invest International الهولندية؛ لعمل "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي ستتم حمايتها باستخدام تقنيات "التغذية بالرمال الصديقة للبيئة"، وموقف المرحلة الثانية من "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا"Water-JCAR II ، وموقف "دراسة إعادة الاستخدام المكثف للمياه".

وأبدى الجانب الهولندي استعداده للتنسيق مع مصر خلال الحوار التفاعلي الثالث للمياه الذي تترأسه مصر واليابان.

أكد سويلم أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وهولندا في كل الفاعليات الدولية لخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي .

