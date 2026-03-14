كابول- (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع في حكومة طالبان الأفغانية أن قواتها قتلت 14 جنديا باكستانيا خلال هجمات عبر الحدود في أعقاب الغارات الجوية الباكستانية الأخيرة في أفغانستان.

وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت الوزارة إن الهجمات استهدفت مواقع حدودية باكستانية، بالقرب من ولايتي كونار وننكارهار في أفغانستان، وهما منطقتان شهدتا مؤخرا توترات متصاعدة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر مسؤولو طالبان أن 11 جنديا باكستانيا أصيبوا أيضا خلال الاشتباكات وتم الاستيلاء على موقع عسكري باكستاني واحد خلال العملية.

وأقرت السلطات الباكستانية بشن هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات طالبان داخل أجزاء من باكستان، لكنها لم تؤكد أرقام الخسائر التي أعلنتها طالبان.

وأدان رئيس باكستان آصف علي زرداري الهجمات بالطائرات المسيرة ووصفها بأنها انتهاك لسيادة باكستان.

جاءت الاشتباكات في أعقاب غارات جوية باكستانية وقعت في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة على أهداف في ولايات كابول وقندهار وباكتيكا وباكتيا في أفغانستان، والتي يقول مسؤولو طالبان أنها أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.