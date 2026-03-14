إعلان

الصحة تنشر 25 عيادة متنقلة بالحدائق والميادين العامة خلال عيد الفطر

كتب : أحمد جمعة

01:40 م 14/03/2026

القوافل العلاجية المتنقلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة الصحة والسكان تكثيف تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة في الحدائق، المنتزهات، والميادين العامة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم رعاية صحية متكاملة ومجانية للمواطنين أثناء فترة الاحتفالات، ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة الجميع في أماكن التجمعات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادات المتنقلة تقدم خدمات طبية متكاملة تشمل:

- الكشف الطبي العام وخدمات الطوارئ الأولية.

- خدمة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن الضغط والسكر ومتابعة الحالات.

- صرف الأدوية اللازمة فورًا للمرضى.

- تقييم الحالات وتحديد الحاجة للإحالة إلى المستشفيات عند الضرورة.

وأشار "عبدالغفار"، إلى استمرار تقديم هذه الخدمات خلال اليومين الثاني والثالث من أيام العيد، في الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرًا حتى 7 مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن التنزه والتجمعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد غباشي، المدير العام لإدارة القوافل الطبية، نشر 25 عيادة متنقلة في مواقع استراتيجية تغطي مختلف المحافظات، ومن أبرزها:

- القاهرة: محطة مصر وحديقة الأزهر.

- الجيزة: حديقة زد بارك.

- الإسكندرية: منطقة سان ستيفانو.

- شمال سيناء: الساحة الشعبية ونادي أبي صقل بضاحية السلام.

- الوجه القبلي والبحري: كورنيش النيل في أسوان، الأقصر، المنيا، وبني سويف.

- محافظات أخرى: الميادين الكبرى في الغربية، القليوبية، المنوفية، دمياط، البحيرة، قنا، كفر الشيخ، أسيوط، الوادي الجديد، مطروح، الإسماعيلية، البحر الأحمر، وسوهاج.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المبادرات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطنين خلال المناسبات والأعياد، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية لاستقبال أي حالات طارئة، لضمان قضاء أيام العيد بصحة جيدة وراحة بال.

العيادات المتنقلة عيد الفطر الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
حوادث وقضايا

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
سفرة رمضان

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن هالة صدقي بحضور بوسي شلبي (صور)
زووم

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن هالة صدقي بحضور بوسي شلبي (صور)
حمد بن جاسم يدعو لإنشاء حلف عسكري خليجي على غرار الناتو
شئون عربية و دولية

حمد بن جاسم يدعو لإنشاء حلف عسكري خليجي على غرار الناتو
"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة
مصراوى TV

"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

