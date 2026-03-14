أكدت وزارة الصحة والسكان تكثيف تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة في الحدائق، المنتزهات، والميادين العامة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم رعاية صحية متكاملة ومجانية للمواطنين أثناء فترة الاحتفالات، ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة الجميع في أماكن التجمعات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادات المتنقلة تقدم خدمات طبية متكاملة تشمل:

- الكشف الطبي العام وخدمات الطوارئ الأولية.

- خدمة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن الضغط والسكر ومتابعة الحالات.

- صرف الأدوية اللازمة فورًا للمرضى.

- تقييم الحالات وتحديد الحاجة للإحالة إلى المستشفيات عند الضرورة.

وأشار "عبدالغفار"، إلى استمرار تقديم هذه الخدمات خلال اليومين الثاني والثالث من أيام العيد، في الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرًا حتى 7 مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن التنزه والتجمعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد غباشي، المدير العام لإدارة القوافل الطبية، نشر 25 عيادة متنقلة في مواقع استراتيجية تغطي مختلف المحافظات، ومن أبرزها:

- القاهرة: محطة مصر وحديقة الأزهر.

- الجيزة: حديقة زد بارك.

- الإسكندرية: منطقة سان ستيفانو.

- شمال سيناء: الساحة الشعبية ونادي أبي صقل بضاحية السلام.

- الوجه القبلي والبحري: كورنيش النيل في أسوان، الأقصر، المنيا، وبني سويف.

- محافظات أخرى: الميادين الكبرى في الغربية، القليوبية، المنوفية، دمياط، البحيرة، قنا، كفر الشيخ، أسيوط، الوادي الجديد، مطروح، الإسماعيلية، البحر الأحمر، وسوهاج.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المبادرات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطنين خلال المناسبات والأعياد، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية لاستقبال أي حالات طارئة، لضمان قضاء أيام العيد بصحة جيدة وراحة بال.

