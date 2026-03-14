أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار النشاط القوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، ما أدى إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية بعدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة، أن تأثير الرياح يمتد من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وصولًا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى مناطق سيناء وخليج السويس، حيث تشهد هذه المناطق أجواءً مغبرة نتيجة نشاط الرياح.

ورصدت عدسات مصراوي، مشاهد لانتشار الأتربة في الهواء وظهور سحب ترابية غطت أجزاء واسعة من السماء، حيث بدت الأجواء مغبرة بشكل واضح، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وناشدت الهيئة، المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال هذه الأجواء، والابتعاد عن المباني المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة، تجنبًا لأي مخاطر محتملة نتيجة شدة الرياح.

كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنازل، للحد من تأثير الأتربة، مع ضرورة القيادة بحذر على الطرق خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

ومن المتوقع أن يبدأ تحسن مستوى الرؤية الأفقية تدريجيًا مع نهاية اليوم، مع انحسار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

