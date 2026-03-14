أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقديم 50 منحة تدريبية مجانية مخصصة لأسر وأبناء الشهداء من الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، وذلك في إطار دعمهم وتمكينهم من اكتساب مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر خلال شهر مارس بـ"يوم الشهيد"، حيث تشمل المنح المقدمة رخص شركة سيسكو العالمية في مجالات التكنولوجيا، بالإضافة إلى منح لاجتياز اختبارات اللغات الأجنبية الدولية، بما يعزز فرص المستفيدين في الحصول على وظائف متميزة داخل مصر وخارجها.

وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لتضحيات الشهداء وأسرهم، وحرص الدولة على تقديم الدعم الحقيقي لأبنائهم وأسرهم من خلال فرص تعليمية وتدريبية تفتح أمامهم آفاقًا واسعة في سوق العمل الدولي.

وأضافت، أن صندوق تطوير التعليم حريص على أن تكون هذه المنح ذات أثر حقيقي في مستقبل المستفيدين، من خلال تأهيلهم برخص دولية معترف بها، وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية والحياتية بما يمكنهم من الاندماج في بيئات العمل العالمية.

وأوضحت أن هذه المنح تأتي في إطار مرصد سوق العمل الدولي، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التابعة للصندوق، والذي يعمل على تأهيل الشباب المصري لسوق العمل العالمي من خلال تحليل متطلبات سوق العمل الدولي ورصد الفجوة بين تخصصات مؤسسات التعليم العالي والفني والمهني في مصر واحتياجات الأسواق العالمية.

وأضافت "شرف" أن المرصد يقوم، بعد تحليل هذه الفجوات، بإطلاق برامج تدريبية ودورات تأهيلية متخصصة تتوافق مع الوظائف المطلوبة عالميًا، حيث يحصل المتدربون على رخص وشهادات دولية معتمدة في مجالات التكنولوجيا واللغات الأجنبية، إلى جانب برامج تأهيل ثقافي واجتماعي وتنمية المهارات الحياتية التي تساعدهم على التكيف مع المجتمعات التي قد يعملون بها مستقبلًا.

وأكدت أن الصندوق يحرص كذلك على توجيه الطلاب إلى الاستفادة من البيانات والتحليلات التي يوفرها مرصد سوق العمل الدولي قبل اتخاذ قرار اختيار اللغة الأجنبية أو نوع الرخص التكنولوجية التي يسعون للحصول عليها، مؤكدة أن التعرف المبكر على احتياجات الأسواق العالمية يساعد الطلاب على تحديد المسار التدريبي واللغوي الأكثر طلبًا، بما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل الدولي، ويضمن تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية والمنح المتاحة.

وكشفت د. رشا شرف، أن مرصد سوق العمل الدولي أطلق خلال الفترة الماضية عدة حملات واسعة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي، أسفرت عن منح نحو 2000 رخصة دولية من شركة سيسكو العالمية في عدد من تخصصات التكنولوجيا، بالإضافة إلى 480 متقدمًا استكملوا المستوى الأول من برنامج اللغة الألمانية، على أن يبدأوا المستوى الثاني بعد إجازة عيد الفطر، حيث تستغرق مدة كل مستوى ثلاثة أشهر، وتسجيل 650 متدربًا في برنامج اللغة الإيطالية، كما أن هناك إقبالًا كبيرًا على برامج اللغة الإنجليزية، حيث وصل عدد المسجلين في مقرراتها إلى نحو 170 ألف متدرب.

وأشارت إلى أن مرصد سوق العمل الدولي يتضمن قاعدة بيانات تضم نحو 810 آلاف فرصة عمل في مختلف دول العالم وفي تخصصات متعددة، حيث يتم تصنيفها وفقًا لمستوى التعليم والتخصص، مع توفير معلومات تفصيلية عن متوسط الدخل الشهري لكل وظيفة في كل دولة، مع إمكانية البحث والتصفية حسب القارة أو الدولة أو حتى المدينة، منوهةً أن الصندوق يعمل من خلال المرصد على حصر فرص العمل الدولية المتاحة ثم إعداد الشباب المصري وتأهيلهم لشغل هذه الوظائف ومساعدتهم في الالتحاق بها والسفر إليها، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية.

وأوضحت "شرف" أن المرصد يوفر تحليلًا شاملًا لقاعدة العرض في منظومة التعليم المصري، من خلال حصر أعداد الطلاب المقيدين في التخصصات المختلفة داخل مؤسسات التعليم الفني والمهني والعالي، ومن خلال تحليل الفجوة بين العرض المحلي والطلب العالمي يتضح وجود عدد من التخصصات المطلوبة عالميًا والتي تعاني نقصًا في الخريجين داخل مصر، مؤكدة أن هذه البيانات تمثل أداة تحليل استراتيجية تساعد على استشراف التطور المطلوب في منظومة التعليم، بما يعزز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الدولي، ويدعم صناع القرار في تطوير السياسات التعليمية بما يحقق إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة العالمية.

واختتمت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الجهود تسهم في تخريج كوادر مؤهلة للعمل في الأسواق الدولية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، ويعزز مكانة الكفاءات المصرية في مختلف القطاعات حول العالم.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح نشطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان