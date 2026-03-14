تنويه جوي عاجل بشأن الرمال والأتربة وتدهور الرؤية

كتب : محمد نصار

03:40 م 14/03/2026

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا جويًا بشأن استمرار النشاط القوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على معظم الأنحاء.

ونصحت الأرصاد، في بيان قبل قليل، بضرورة اتباع الإرشادات التالية:

1- الابتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة.
2- يُنصح مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج.
3- القيادة بحذر شديد على الطرق نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية.

