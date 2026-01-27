كتب - أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع- سكاي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واجتماعه لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليا، والأوقاف تعلن عن تفاصيل القروض الحسنة وتفاصيل مسابقة الفنجري لعام 2026، والحكومة تنفي زيادة رسوم تطهير الترع.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات

عقد اليوم الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محلياً، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارات.

أكثر من 3.5 مليار جنيه استثمارات.. مدبولي يشهد افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع- سكاي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع "سكاي"، الذي يعد أحدث المنشآت الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات كليوباترا بشرق القاهرة، في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030.

100 ألف جنيه جوائز.. "الأوقاف" تعلن تفاصيل مسابقة الفنجري لعام 2026

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري "نظارة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة" انطلاق مسابقة المستشار الفنجري لعام ٢٠٢٦م، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وهيئة قضايا الدولة، وفق الخطاب الوارد من المستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي تضمن ما يلي:

الحكومة تنفي زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300%

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين.

نقيبة التمريض تطلب تدخل الرئيس لـ"حماية كرامة التمريض في الدراما"

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن النقابة ترفض بشكل قاطع أي إساءة لمهنة التمريض أو تشويه صورتها الذهنية في الأعمال الدرامية، مشددة على أن ما جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل نموذجًا خطيرًا لتكريس صورة سلبية ومهينة لمهنة إنسانية نبيلة تقوم على الرحمة والمهنية واحترام كرامة الإنسان حيًا وميتًا.

"الأوقاف": تخصيص ٣٠ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد للعاملين بالوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر ومبادراتها الاجتماعية، تخصيص مبلغ ٣٠ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، دعمًا للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء المعيشية، وتشمل الجهات المستفيدة ما يلي:

تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق عيادة “ديونا” المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، والكائنة في مول سواي بالقاهرة الجديدة، لتشغيلها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، هيئة الدواء المصرية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية.

تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 – مستند

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات تشغيلية بشأن شهر رمضان المبارك.

بالأسماء.. محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات على مستوى الأحياء

أصدر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الأرصاد: رياح قادمة من الصحراء تثير الرمال والأتربة بكافة الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اعتبارًا من اليوم التأثر برياح جنوبية غربية قادمة من المناطق الصحراوية، تؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء.

