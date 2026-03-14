مع تصاعد التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، يواجه عدد من المصريين العاملين بالخارج صعوبات في إرسال الأموال إلى أسرهم عبر الطرق التقليدية، مما يدفع الكثيرين للاعتماد على الوسائل الرقمية الأسرع مثل المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال بشكل مباشر وآمن.

وتتيح شركات المحمول الأربعة "وي، وإي آند، واورنج، وفودافون" خدمات استلام الحوالات الدولية بالجنيه المصري.

ويعرض "مصراوي" خطوات إرسال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول الأربعة:

وي باي

1- التوجه إلى أحد فروع مقدمي خدمات التحويلات الدولية التي تتيح التحويل إلى المحافظ الإلكترونية.

2- تزويد الوكيل برقم محفظة "وي باي" الخاصة بالمستلم بشكل صحيح.

3- تصل الأموال إلى المحفظة فورًا، بشرط أن تكون نشطة.

إي آند موني

1- التوجه إلى أحد وكلاء "موني جرام" أو استخدام تطبيق "موني جرام".

2- إيداع المبلغ المراد تحويله مع إدخال رقم محفظة "إي آند كاش" الخاصة بالمستلم.

3- يتم إرسال الأموال بعملة الدولة المرسلة، بينما يتسلمها المستلم بالجنيه المصري.

4- يشترط أن تكون محفظة المستلم نشطة داخل مصر.

فودافون كاش

1- يمكن إجراء التحويل عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء من خلال زيارة الفرع أو باستخدام التطبيق الإلكتروني.

2- في حال توفر منصة رقمية للبنك الشريك، يمكن إدخال رقم هاتف المستلم مباشرة لتحويل الأموال إلى محفظته.

3- لا يحتاج المستلم إلى أي إجراءات إضافية سوى التأكد من أن محفظته نشطة، لتصل الأموال فورًا.

اورنج كاش

1- التوجه إلى أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الدولة التي يتم منها التحويل.

2- تقديم بيانات المستلم، والتي تشمل الاسم، ورقم البطاقة القومي، ورقم محفظة "اورنج كاش".

3- اختيار "اورنج كاش" كجهة مستقبلة للتحويل.

4- التأكد من أن المحفظة نشطة لاستقبال الأموال.

5- عادة ما تصل الحوالة خلال يوم إلى يومين عمل، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.

